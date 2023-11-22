Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Terus Berlanjut, Netanyahu Desak Kabinet Dukung Kesepakatan Barter Tahanan Palestina dengan Sandera Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |05:34 WIB
PM Israel Benjamin Netanyahu desak kabinet dukung kesepakatan barter tahanan Palestina dengan warga Israel yang disandera (Foto: Reuters)
PM Israel Benjamin Netanyahu desak kabinet dukung kesepakatan barter tahanan Palestina dengan warga Israel yang disandera (Foto: Reuters)
A
A
A

ISRAEL - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mendesak seluruh kabinet untuk mendukung kesepakatan pertukaran tahanan Palestina dengan warga Israel yang disandera di Gaza. Dia mengatakan bahwa pasukan keamanan mendukung kesepakatan tersebut dan perang terhadap Hamas akan terus berlanjut.

“Malam ini kita dihadapkan pada keputusan yang sulit, tetapi ini adalah keputusan yang tepat: semua pasukan keamanan mendukungnya sepenuhnya,” kata Netanyahu dalam pernyataan video di awal pertemuan, dikutip CNN.

“Mereka memahami bahwa upaya perang tidak hanya tidak akan merugikan, namun sebaliknya: hal ini akan memungkinkan IDF [Pasukan Pertahanan Israel] untuk mempersiapkan kelanjutan pertempuran. Dan saya ingin memperjelasnya lagi di sini: perang terus berlanjut, perang akan terus berlanjut sampai kita mencapai semua tujuan kita: melenyapkan Hamas, memulangkan semua sandera kita, memastikan bahwa sehari setelah Hamas, Gaza tidak lagi ada. sebuah ancaman bagi Israel, tidak akan ada unsur di dalamnya yang mendukung terorisme, yang mendidik anak-anaknya untuk melakukan teror, dan yang mengancam Negara Israel,” lanjutnya.

Kabinet Israel bertemu untuk melakukan pemungutan suara mengenai usulan kesepakatan yang memungkinkan Hamas membebaskan puluhan sandera, dan jeda pertempuran selama empat hari.

Dalam sebuah pernyataan yang direkam sebelum pertemuan tersebut, Netanyahu mengatakan upaya perang akan terus berlanjut bahkan jika perjanjian penyanderaan tercapai.

