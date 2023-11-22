Mantan Rektor UIN Suska Riau dan Bendahara Jadi Tersangka Korupsi Dana BLU

PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yahun 2019. Kedua tersangka adalah Akhmad Mujahidin yang saat itu masih menjabat sebagai Rektor UIN Suska Riau dan Bendahara Pengeluaran UIN Riau Veni alias VA.

Penetapan keduanya sebagai tersangka, Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan pemeriksaan terhadap AM yang merupakan eks Rektor UIN Ssuka Riau dan saksi VA dalam dugaan tindak pidana korupsi dana BLU UIN Suska Riau, Selasa (21/11/2023).

"Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, tim penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan gelar perkara dan berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana korupsi dana BLU Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019 dan telah terpenuhinya dua alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP," ucap Kasi Penkum Kejati Riau, Bambang Heripurwanto Selasa (21/11/2023).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memutuskan menahan kedua tersangka. Sementara terangka AM saat ini sedang menjalani hukuman dalam petkara lain

"Terhadap tersangka VA setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, dan selanjutnya Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penahanan terhadap Tersangka VA berdasarkan Surat Perintah Penahahan Nomor : PRINT – 06/L.4.5/RT.1/Fd.1/11/2023 tanggal 21 November 2023,"imbuhnya.

Ia menjelaskan, adapun peranan para tersangka yaitu pada periode 31 Juli 2019 sampai 12 Desember 2019, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bendahara Penerimaan UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2019 jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dirangkap oleh VA yang sebelumnya hanya menjabat Bendahara Pengeluaran.

"Dalam melakukan pencairan anggaran BLU yang diajukan oleh setiap bagian, unit dan lembaga yang ada di UIN Suska Riau, tersangka VA melebihkan pencairan tersebut sebesar Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta dari yang sebenarnya yang diketahui oleh AM selaku Rektor UIN Suska Riau saat itu," imbuhnya.