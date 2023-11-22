Lansia Pingsan di Atas Pohon Kelapa Setinggi 8 Meter, Meninggal saat Dibawa ke RS

PURBALINGGA - Tim relawan BPBD dan Damkar Purbalingga, Jawa Tengah, mengevakuasi seorang lansia yang pingsan di atas pohon kelapa. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena tubuh korban terhalang pelepah pohon kelapa.

Korban berhasil dievakuasi dari pohon kelapa, namun meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit.

Evakuasi seorang lansia bernama Sudarmo (65) warga Kelurahan Bojong, Purbalingga, Jawa Tengah, tersebut dievakuasi tim relawan dari atas pohon kelapa setinggi delapan meter.

Diketahui, korban memanjat pohon kelapa untuk memetik buahnya yang tak jauh dari rumahnya. Setelah sampai di atas pohon, korban merasa lemas dan sempat berteriak meminta tolong.

Tetangga korban yang mendengar teriakan korban tidak ada yang berani menurunkan Sudarmo dari atas pohon. Warga setempat langsung menghubungi petugas Damkar Purbalingga untuk mengevakuasi korban.

Tim relawan dari damkar dan BPBD Purbalingga dibantu polisi dan sejumlah warga, langsung berupaya mengevakuasi korban dari atas pohon. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi korban pingsan dan tubuhnya tersangkut di pelepah pohon kelapa.

Usai berhasil diturunkan, kondisi badan korban lemas. Petugas langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk segera dilakukan perawatan.