HOME NEWS JATIM

Teror Pembakaran 3 Mobil di Sampang, Polda Jatim Turun Tangan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |16:38 WIB
Teror Pembakaran 3 Mobil di Sampang, Polda Jatim Turun Tangan
Teror pembakaran mobil di Sampang (Foto: MPI)
A
A
A

SAMPANG - Kasus Teror pembakaran mobil menghebohkan warga Ketapang, Sampang, Madura. Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur melakukan olah TKP pada hari ini, Rabu (22/11/2023).

Sejumlah barang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut diamankan tim Labfor Polda Jatim.

Kasat Reskrim Polres Sampang Iptu Edi Eko Purnomo membenarkan tim Labfor Polda Jatim turun ke TKP.

"Saat ini tim labfor masih pemeriksaan untuk membuat terang peristiwa kejadian," kata dia.

Eko tidak mengungkap apa saja yang diamankan Labfor Polda Jatim karena kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.

"Sejumlah barang yang diduga ada kaitannya degannperistiwa kami amankan, terkait apa saja yang diamankan itu masuk dalam materi penyelidikan. Jadi mohon maaf tidak bisa kami jelaskan," kata dia.

Dalam kurun waktu satu bulan kasus dugaan teror pembakaran mobil sudah terjadi tiga kali di Ketapang, Sampang Madura.

Halaman:
1 2
      
