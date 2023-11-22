Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Nelayan di Cirebon Dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sampaikan Harapan Ini

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |09:03 WIB
Nelayan di Cirebon Dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sampaikan Harapan Ini
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Foto: Antara)
JAKARTA - Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD kembali menerima aliran dukungan yang kali ini datang dari para nelayan di Cirebon, tepatnya dukungan ini berasal dari nelayan desa Bungko Kidul Kabupaten Cirebon.

Seorang nelayan di Cirebon yang bernama Muhammad menilai bahwa Calon Presiden Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang memiliki kejujuran dan peduli pada rakyatnya. Ia menilai bahwa hal itu dibuktikan ketika suami dari Siti Atikoh Supriyanti itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Sosok Pak Ganjar beliau itu dia sorang pemimpin yang jujur dan benar, Beliau sejak memimpin Jawa Tengah peduli terhadap masyarakat Jawa Tengah,” kata Muhamad pada Jumat, 17 November 2023.

Muhamad juga menilai bahwa Mahfud MD yang menjadi Calon Wakil Presiden juga merupakan sosok yang berani untuk menegakan hukum sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

“Pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam beliau menegaskan hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” sambungnya.

Nelayan di Cirebon itu pun berharap sekiranya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih dalam pemilu 2024, maka diharapkan keduanya bisa melakukan pengerukan di kali yang berada di desa tersebut.

Menurut Muhamad kali di desa tersebut sudah terlalu dangkal dan menyebabkan nelayan sulit untuk mengoperasikan kapal yang dimiliki.

“Kita sebagai masyarakat desa bungko kidul kabupaten Cirebon, seandainya pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih sebagai presiden dan wakil presiden kita mohon tolong kali kita ini terlalu dangkal, kita mohon jika bapak terpilih kami minta adanya pengerukan supaya nelayan tidak susah pulang perginya,” tambahnya.

Nelayan asal Cirebon itu bahkan mengungkapkan bahwa usulan yang dibuat oleh para nelayan seringkali tidak direspon oleh dinas setempat.

“Kita itu sering tidak direspon usulan2 dari nelayan. Pernah kita interupsi ke dinas tidak direspons,” ungkap Mohamad.

Ia juga menuturkan bahwa nelayan di desa Bungko Kidul, Kabupaten Cirebon mengalai kesulitan untuk membeli bahan bakar solar untuk operasional kapal nelayan. Warga desa yang terletak di Kabupaten Cirebon itu bahkan mengaku sejak tahun 1985 belum pernah menerima bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Tolong juga kami nelayan belum pernah sekalipun 1985 belum pernah kami mendapat bantuan dari provinsi atau pusat, sekarang kan nelayan butuh bantuan, apalagi ini spbm agak sulit belinya solar gitu. Karena terbatas dan nelayan kocar kacir untuk beli solar jadi tolonglah,” tuturnya.

