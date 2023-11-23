Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Sabu Raijua NTT

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa dengan magnitudo 5,1 mengguncang Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (23/11/2023) dini hari.

Dilansir dari cuitan BMKG di akun X @InfoBMKG, gempa mengguncang Kabupaten Sabu Raijua NTG sekitar pukul 02.02 WIB. Adapun kedalaman pusat gempa berada pada 10 kilometer.

"Mag:5.1, 23-Nov-23 02:02:59 WIB, Lok:12.03 LS,121.62 BT (165 km BaratDaya SABURAIJUA-NTT), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami," demikian cuitan BMKG dikutip Kamis (23/11/2023) dini hari.

BMKG memperingati bahwa informasi itu bisa berubah lantaran pengolahan data belum stabil. Pasalnya, informasi itu mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," terang BMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)