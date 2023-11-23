Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Sabu Raijua NTT

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |03:29 WIB
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Sabu Raijua NTT
Gempa (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa dengan magnitudo 5,1 mengguncang Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (23/11/2023) dini hari.

Dilansir dari cuitan BMKG di akun X @InfoBMKG, gempa mengguncang Kabupaten Sabu Raijua NTG sekitar pukul 02.02 WIB. Adapun kedalaman pusat gempa berada pada 10 kilometer.

"Mag:5.1, 23-Nov-23 02:02:59 WIB, Lok:12.03 LS,121.62 BT (165 km BaratDaya SABURAIJUA-NTT), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami," demikian cuitan BMKG dikutip Kamis (23/11/2023) dini hari.

BMKG memperingati bahwa informasi itu bisa berubah lantaran pengolahan data belum stabil. Pasalnya, informasi itu mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," terang BMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
