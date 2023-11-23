Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ditanya Siswa SD soal Pembangunan Papua, Ini Jawaban Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |05:59 WIB
Ditanya Siswa SD soal Pembangunan Papua, Ini Jawaban Jokowi
Presiden Jokowi di Papua. (Biro Pers Setpres)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu sejumlah pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Ballroom Padaido Swiss-Belhotel, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pada Rabu (22/11/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden tanya jawab dengan anak-anak yang hadir. Salah seorang anak bertanya kepada Presiden mengenai cara membangun Papua.

“Saya ingin bertanya, jika saya ingin membangun Papua, saya harus memulainya dari mana?” tanya Yosohua Amsal Maniani Kena, siswa SD Negeri 2 Kota Sorong kepada Presiden.

Pertanyaan Yosohua berhasil membuat Presiden Jokowi takjub. Presiden menjawab, anak-anak memiliki tugas untuk belajar agar pintar dan kemudian dapat bersama-sama membangun Papua.

“Dimulai dari mana? Dimulai dari belajar, kalau anak-anak belajar semuanya. Belajar—anak-anak tugasnya belajar, dimulai dari situ. Anak-anak belajar, nanti pinter semuanya bersama-sama bangun Papua,” katanya.

“Kok pinter banget pertanyaanmu sulit, nanti saya beri sepeda,” sambung Presiden.

Dalam pertemuan yang diikuti pelajar SD dan SMP se-Papua yang mempelajari metode hitung cepat “Gasing” (gampang, asyik, menyenangkan) tersebut, Presiden Jokowi turut mengapresiasi Profesor Yohanes Surya yang telah menggagas dan terus memperluas metode tersebut.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Yohanes yang telah terus memperluas Gasing dengan anak-anak, tidak hanya di tanah Papua, tetapi di seluruh Tanah Air Indonesia,” ucap Presiden.

Khusus di tanah Papua, Presiden berharap metode “Gasing” juga dapat dipelajari oleh seluruh pelajar di semua kabupaten/kota yang ada.

“Kita harapkan nanti Gasing ini tidak hanya di satu, dua, tiga kabupaten, tetapi di seluruh tanah Papua semuanya bisa belajar berhitung dengan cepat,” imbuhnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
papua Presiden jokowi Jokowi
