5 Kekejaman Ariel Sharon kepada Rakyat Palestina Ketika Jadi PM Israel

TEL AVIV - Ariel Sharon adalah seorang jenderal dan politikus Israel yang menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Israel dari Maret 2001 hingga April 2006.

Lahir di Kfar Malal, Palestina dari imigran Yahudi Rusia, Sharon naik pangkat di Angkatan Darat Israel sejak pembentukannya pada tahun 1948, berpartisipasi dalam perang Palestina tahun 1948 sebagai komandan peleton Brigade Alexandroni dan terlibat dalam beberapa pertempuran.

Sharon memainkan peran kunci dalam pembentukan Unit 101 dan operasi pembalasan, termasuk pembantaian Qibya tahun 1953, serta dalam Krisis Suez tahun 1956, Perang Enam Hari tahun 1967, Perang Atrisi, dan Perang Yom Kippur tahun 1973.

Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia memimpin Perang Lebanon tahun 1982.

Sebuah penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa dia bertanggung jawab secara pribadi atas pembantaian pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila, yang membuatnya dikenal sebagai "Penjagal Beirut" di kalangan orang Arab.

Rakyat Palestina menyambut gembira hari kematiannya saat 11 Januari 2014. Pasalnya, selain ia dikenal sebagai Penjagal Beirut, Sharon juga dianggap sebagai sosok pembantai dan penjahat perang bagi warga Palestina.

Dilansir dari berbagi sumber, inilah 5 kekejaman Ariel Sharon kepada rakyat Palestina.