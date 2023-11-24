Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Kekejaman Ariel Sharon kepada Rakyat Palestina Ketika Jadi PM Israel

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:02 WIB
5 Kekejaman Ariel Sharon kepada Rakyat Palestina Ketika Jadi PM Israel
Mantan PM Israel Ariel Sharon (Foto: Reuters)
A
A
A

TEL AVIV - Ariel Sharon adalah seorang jenderal dan politikus Israel yang menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Israel dari Maret 2001 hingga April 2006.

Lahir di Kfar Malal, Palestina dari imigran Yahudi Rusia, Sharon naik pangkat di Angkatan Darat Israel sejak pembentukannya pada tahun 1948, berpartisipasi dalam perang Palestina tahun 1948 sebagai komandan peleton Brigade Alexandroni dan terlibat dalam beberapa pertempuran.

Sharon memainkan peran kunci dalam pembentukan Unit 101 dan operasi pembalasan, termasuk pembantaian Qibya tahun 1953, serta dalam Krisis Suez tahun 1956, Perang Enam Hari tahun 1967, Perang Atrisi, dan Perang Yom Kippur tahun 1973.

Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia memimpin Perang Lebanon tahun 1982.

Sebuah penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa dia bertanggung jawab secara pribadi atas pembantaian pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila, yang membuatnya dikenal sebagai "Penjagal Beirut" di kalangan orang Arab.

Rakyat Palestina menyambut gembira hari kematiannya saat 11 Januari 2014. Pasalnya, selain ia dikenal sebagai Penjagal Beirut, Sharon juga dianggap sebagai sosok pembantai dan penjahat perang bagi warga Palestina.

Dilansir dari berbagi sumber, inilah 5 kekejaman Ariel Sharon kepada rakyat Palestina.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944/pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185474/israel-F48E_large.jpg
Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement