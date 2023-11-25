Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mesir Puji Keberhasilan Gencatan Senjata Hari Pertama Antara Israel dan Hamas

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |19:03 WIB
Mesir Puji Keberhasilan Gencatan Senjata Hari Pertama Antara Israel dan Hamas
Mesir puji gencatan senjata hari pertama antara Israel dan Hamas (Foto: AFP)
GAZA Mesir mengatakan pihaknya senang dengan hari pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas, bagian dari jeda empat hari dalam pertempuran berdasarkan kesepakatan pembebasan sandera.

Diaa Rashwan, ketua Layanan Informasi Negara Mesir, menunjuk pada kesepakatan Israel untuk berhenti menerbangkan drone pengintai di Gaza selama gencatan senjata sebagai salah satu alasan awal keberhasilan gencatan senjata.

Dikutip CNN, Rashwan juga mengatakan peningkatan pengiriman pasokan medis, makanan dan bahan bakar kepada warga Gaza merupakan faktor lain yang akan membantu mempertahankan gencatan senjata.

Sebelumnya pada Jumat (24/11/2023), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan 137 truk bantuan kemanusiaan diangkut ke daerah kantong tersebut. Konvoi bantuan tersebut menandai pengiriman bantuan terbesar sejak Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober.

Pernyataan Rashwan mengatakan Mesir juga mengizinkan setidaknya 134 warga Palestina yang terdampar di Mesir untuk kembali ke Jalur Gaza atas permintaan mereka.

Seperti diketahui, gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Hamas dan Israel dimulai pada Jumat (24/11/2023).

Di bawah kesepakatan pembebasan sandera yang telah disepakati antara Israel dan Hamas, sebanyak 24 sandera telah dibebaskan.

