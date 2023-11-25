Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Uji Coba Perjalanan Bebas Visa untuk 6 Negara

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |19:33 WIB
China Uji Coba Perjalanan Bebas Visa untuk 6 Negara
China uji coba perjalanan bebas visa di 6 negara (Foto: Vietnam Insider)
A
A
A

CHINA China atau Tiongkok sedang menguji coba perjalanan bebas visa bagi warga negara dari Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol dan Malaysia selama satu tahun.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan mulai Desember hingga 30 November 2024, pemegang paspor biasa dari negara-negara tersebut dapat melakukan bisnis atau bepergian di Tiongkok tanpa visa hingga 15 hari.

“Hal ini untuk membantu mendorong pembangunan berkualitas tinggi dan keterbukaan Tiongkok,” kata juru bicara Mao Ning pada Jumat (24/11/2023).

Saat ini, sebagian besar pelancong memerlukan visa untuk memasuki Tiongkok.

Contoh langka dari mereka yang dikecualikan adalah warga negara Singapura dan Brunei, yang memasuki Tiongkok untuk tujuan bisnis, pariwisata, kunjungan keluarga, dan transit selama tidak lebih dari 15 hari.

Baru pada Maret lalu, China mulai mengeluarkan kembali semua jenis visa. Pada Maret 2020 lalu, negara ini telah memberlakukan pembatasan perjalanan yang ketat setelah pandemi virus corona.

Halaman:
1 2
      
