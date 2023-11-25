Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rumah Disatroni Gerombolan Rampok, Harta Korban Dikuras dan Istri Diperkosa

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |00:02 WIB
MUSI RAWAS - Tragis nasib yang dialami Dedi Dores (37) dan keluarganya di Dusun 4 Desa D Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas (Mura) Sumsel, pada Kamis (23/11/2023) dini hari atau sekitar pukul 02.00 WIB. Menjadi sasaran perampokan oleh tiga orang tidak dikenal, bahkan pelaku juga memperkosa istri Dedi dan melukai anaknya.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Danu Agus Purnomo melalui Kasi Humas, IPTU Herdiansyah membenarkan bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh keluarga Dedi Dores.

Pelaku sebanyak 3 orang tidak dikenal (OTD) tersebut masuk dengan cara merusak pintu belakang rumah. Lalu ketiganya masuk kedalam rumah namun aksi para pelaku diketahui oleh korban dan istri serta anaknya, sehingga pelaku langsung memukul korban dengan kayu selanjutnya membacok korban dengan parang dan melukai bagian tubuh korban.

“Bahkan para pelaku juga dengan sadis memukul kepala anak korban yang bernama Nadia Olifia berusia 10 tahun, dengan menggunakan kayu, dan salah satu pelaku memperkosa istri korban,” jelasnya.

Dan korban mengalami luka bacok dibagian kepala sebelah kiri, luka bacok dipunggung kiri, luka bacok dipergelangan tangan kiri dan luka bacok di jari kelingking tangan kiri, anak korban mengalami retak tulang tengkorak dikepalanya, saat ini korban dan anaknya di rawat di Rumah Sakit Ar Bunda Kota Lubuklinggau.

