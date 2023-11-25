Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tragis! 2 Tenaga Kesehatan Tewas Tabrak Pohon di Kawasan Gunung Bromo

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |14:01 WIB
Tragis! 2 Tenaga Kesehatan Tewas Tabrak Pohon di Kawasan Gunung Bromo
Dua nakes tewas kecelakaan di kawasan Bromo (Foto: Ist/Avirista M)
A
A
A

MALANG - Dua tenaga kesehatan (nakes) meninggal dalam kecelakaan di kawasan Gunung Bromo, sisi Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat petang, 24 November 2023 sekitar pukul 17.40 WIB di Jalan Raya Wedi Ireng Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, yang masuk kawasan sekitar Gunung Bromo.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang Ipda Joko Taruna menyatakan, awalnya dua nakes itu mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nopol N 6895 ACG, dari arah Gunung Bromo turun menuju Desa Ngadas, Poncokusumo. Bidan bernama I'in Ningtias Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Buring, Kedungkandang, berada di kemudi depan.

"Sedangkan yang dibonceng belakang Devilliya Agustin Nikmatus Sahqril (41) warga Jalan Bendungan Sigura-gura, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang," ungkap Joko Taruna saat dikonfirmasi MPI, pada Sabtu (25/11/2023).

Kemudian, saat melintasi jalanan menurun dan gelap sekitar Coban Trisula, diduga korban hilang kendali dan menabrak pohon yang berada di utara bahu jalan, atau sisi kanan jalan. Dua nakes ini seketika terjatuh dan membentur pohon dalam keadaan kecepatan sedang.

"Korban melaju dari timur ke barat dengan kecepatan sedang, sampai di TKP (tempat kejadian perkara), pada kondisi jalan menurun tajam, mengalami hilang kendali. Kemudian, menabrak pohon yang berada di bahu jalan sebelah utara atau kanan jalan, hingga terjatuh," ujarnya.

Jalanan menurun membuat kecepatan sepeda motor bertambah, hingga membuat pengemudi sepeda motor tak bisa mengendalikan kendaraannya. Mereka terbentur pohon dengan cukup keras sehingga membuat keduanya mengalami luka dan meninggal seketika di lokasi kejadian.

"Keduanya mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia di TKP, kemudian dibawa ke RS Sumber Sentosa Tumpang, serta kerusakan pada kendaraan yg terlibat kecelakaan," kata dia.

