4 Fakta Polisi Acak-Acak Tempat Hiburan Malam di Senopati

JAKARTA - Polisi kembali melakukan razia tempat hiburan malam, W Home, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/11/2023) dini hari.

Dalam razia itu, sebanyak 11 orang diamankan usai positif menggunakan narkoba. Berikut faktanya:

1. Belasan orang positif narkoba

Sebanyak 11 orang kedapatan positif narkoba usai menjalani tes urine. Dalam tubuh mereka terkandung berbagai macam jenis zat psikotropika.

“(Hasil tes urine positif ada 11 orang. Ada yang mengandung narkotika, ada yang mengandung psikotropika, ada yang mengandung benzo atau obat keras,” kata Kasubdit I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (25/11/2023).

2. Belasan orang digiring ke Bareskrim

Calvijn menambahkan bahwa belasan orang tersebut dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“(11 orang) itu lagi diperiksa sampai sekarang. Kalau identitasnya saya harus tanya dulu,” ungkapnya.