Ganjar-Mahfud Didukung Jaringan Santri Tapal Kuda, TGB Optimis Raih Kemenangan

JEMBER - Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi memberi apresiasi adanya dukungan dari Jaringan Santri Nasional (JSN) Tapal Kuda untuk Ganjar-Mahfud. Menurutnya, dukungan tersebut adalah semangat baru baginya untuk bersama-sama memenangkan Pilpres 2024.

"Ini suatu hal yang sangat membesarkan hati dan saya sangat yakin dengan dukungan yang otentik seperti ini kita bisa menang," ucap TGB usai Deklarasi dukungan JSN Tapal Kuda kepada Ganjar-Mahfud di Jember, Minggu (26/11/2023).

TGB meminta, kepada JSN Tapal Kuda untuk bersama-sama turun dengan para tim dan relawan yang ada di Jawa Timur untuk menyampaikan rekam jejak serta visi misi Ganjar-Mahfud kepada masyarakat.

"Karena beliau-beliau (para santri) memandang bahwa sebenarnya rekam jejak dari kedua tokoh ini (Ganjar-Mahfud), demikian juga visi misinya sangat kuat dan cocok memimpin Indonesia ke depan," katanya.

Selain itu, TGB juga meminta kepada para santri untuk menjaga komunikasi dengan Tim Pemenangan dan para relawan Ganjar-Mahfud di Jawa Timur. Hal itu penting untuk menyatukan persepsi dalam bergerak.

"Mudah-mudahan (JSN Tapal Kuda) ini dapat terus bersinergi dengan para tim yang ada di nasional, daerah agar bekerja bersama-sama," tandasnya.

Adapun dua hal yang menjadi kegelisahan JSN Tapal Kuda saat ini, yakni soal penegakan hukum dan kesejahteraan sosial masyarakat. "Mereka merasa bahwa harapan mereka dapat disalurkan melalui Ganjar-Mahfud sebagai calon pemimpin Indonesia ke depan," ucap TGB.

Doktor Ahli Tafsir Alquran ini menjelaskan, kegelisahan para santri soal penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan konsen Ganjar-Mahfud ketika terpilih nanti.

"Memang salah satu konsen dari beliau-beliau (Ganjar-Mahfud) adalah bagaimana penegakan hukum terus ditingkatkan, kesejahteraan yang merata. Baik di kalangan bawah bukan di atas saja," ungkapnya.