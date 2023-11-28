Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Pertama Kampanye, Warga Sabang Antusias Sambut Mahfud MD

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:54 WIB
Hari Pertama Kampanye, Warga Sabang Antusias Sambut Mahfud MD
Warga Sabang antusias sambut Mahfud MD/Foto: Riana Rizkia
A
A
A

 

JAKARTA - Ratusan warga nampak antusias menyambut calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD. Mereka sengaja berkumpul sejak pagi hari sebelum pasangan Ganjar Pranowo itu tiba di Taman Pasi Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, Selasa (28/11/2023).

Sebagai informasi, Cawapres Mahfud MD akan melakukan kampanye hari pertama di Sabang, sedangkan calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo di Merauke.

 BACA JUGA:

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, sejak pukul 8.30 WIB, masyarakat sudah berkumpul di lokasi kampanye. Tidak sedikit dari mereka datang bersama keluarga.

Meskipun sejak pagi Desa Jaboi diguyur hujan, hal itu tidak mengurungkan niat dan semangat para pendukung untuk bertemu Cawapres Partai Perindo itu.

Mereka sangat bergembira menyambut Cawapres Mahfud MD di tengah rintik hujan. Sambil berbaris rapi, warga Jaboi memperlihatkan raut wajah suka cita, dan memberikan senyum hangatnya.

Nantinya, Mahfud MD akan disambut dengan Upacara Peusijuek yang merupakan upacara tradisional simbolik dari permohonan keselamatan, ketentraman, kebahagiaan, perestuan dan saling memaafkan.

