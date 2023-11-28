Mahfud MD Ungkap Alasan Pemberian Program Unggulan untuk Guru Ngaji di Aceh

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD menjelaskan bahwa pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki program unggulan untuk guru ngaji di Aceh.

Program unggulan itu, kata Mahfud, akan mendata secara cermat jumlah guru ngaji di Aceh dan menyediakan dana untuk mereka.

BACA JUGA:

"Maka kami sudah mencantumkan program unggulan untuk Aceh yang ditetapkan oleh pasangan Ganjar-Mahfud yaitu program unggulan guru ngaji," kata Mahfud MD saat menggelar kampanye pertamanya di ujung paling barat Indonesia yakni di Pulau Sabang. Tepatnya di Taman Pasi Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, Selasa (28/11/2023).

Pasangan Ganjar Pranowo itu menjelaskan bahwa, program tersebut sangat rasional diberikan kepada para guru ngaji karena banyak para pengajar yang gajinya di bawah UMR.

BACA JUGA:

"Di Aceh kami punya catatan 1.500 guru ngaji, ustad yang mengajar dengan penuh pengabdian,dengan gaji 60% di antara usatda ustad itu gajinya di bawah UMR," ucapnya.

Terlebih, kata Mahfud, rakyat Aceh memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia. Terutama dalam perkembangan islam di nusantara.