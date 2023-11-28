Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahfud MD Ungkap Alasan Pemberian Program Unggulan untuk Guru Ngaji di Aceh

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:33 WIB
Mahfud MD Ungkap Alasan Pemberian Program Unggulan untuk Guru Ngaji di Aceh
Mahfud MD di Sabang/Foto: Rifqi
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD menjelaskan bahwa pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki program unggulan untuk guru ngaji di Aceh.

Program unggulan itu, kata Mahfud, akan mendata secara cermat jumlah guru ngaji di Aceh dan menyediakan dana untuk mereka.

 BACA JUGA:

"Maka kami sudah mencantumkan program unggulan untuk Aceh yang ditetapkan oleh pasangan Ganjar-Mahfud yaitu program unggulan guru ngaji," kata Mahfud MD saat menggelar kampanye pertamanya di ujung paling barat Indonesia yakni di Pulau Sabang. Tepatnya di Taman Pasi Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, Selasa (28/11/2023).

Pasangan Ganjar Pranowo itu menjelaskan bahwa, program tersebut sangat rasional diberikan kepada para guru ngaji karena banyak para pengajar yang gajinya di bawah UMR.

 BACA JUGA:

"Di Aceh kami punya catatan 1.500 guru ngaji, ustad yang mengajar dengan penuh pengabdian,dengan gaji 60% di antara usatda ustad itu gajinya di bawah UMR," ucapnya.

Terlebih, kata Mahfud, rakyat Aceh memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia. Terutama dalam perkembangan islam di nusantara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement