Mahfud MD Luncurkan Logo Baru di Sabang, Usung Tagline Gerak Cepat Indonesia Lebih Baik

SABANG - Calon Wakil Presiden yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, memimpin peluncuran logo baru di Sabang, Aceh. Logo baru itu mengusung tagline 'Gerak Cepat Indonesia Lebih Baik'.

Peluncuran itu digelar di Taman Pasi Jaboi, Sabang, Selasa (28/11/2023). Warga tampak antusias mengikuti salah satu rangkaian acara tersebut.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), warga diberikan kaos yang menunjukkan logo baru Ganjar-Mahfud. Antusiasme warga terlihat di sesi foto bersama Mahfud MD.

Mereka kompak berpose tiga jari dalam sesi foto itu. Adapun nomor tiga merupakan nomor urut Ganjar Mahfud di Pilpres 2024.

Menariknya, launching logo baru itu digelar secara bersamaan di Sabang, Aceh, dan Merauke, Papua Selatan. Capres Ganjar Pranowo sedang berada di sana dan berkumpul bersama warga.

Cawapres yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, memulai kampanye di Kota Sabang, Aceh, yang merupakan lokasi paling Barat Indonesia. Sementara itu, Capres Ganjar Pranowo memulai kampanyenya di Merauke, Papua Selatan, yang merupakan lokasi paling Timur Indonesia di hari yang sama.