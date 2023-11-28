Mahfud MD Acungkan Salam Tiga Jari Bersama Warga Sabang

SABANG - Calon Wakil Presiden yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, bersama warga Sabang mengacungkan salam tiga jari. Momen itu terjadi pada kunjungan Mahfud ke Sabang, Aceh, di hari pertama kampanye, Selasa (28/11/2023).

Mahfud memanfaatkan kunjungan tersebut untuk bersilaturahmi dengan warga Sabang sekaligus peluncuran logo baru Ganjar-Mahfud. Acara itu digelar di Taman Pasi Jaboi.

Warga tampak antusias mengikuti salah satu rangkaian acara tersebut. Warga kompak menggunakan kaos hitam bergambar logo baru Ganjar-Mahfud yang sebelumnya telah dibagikan panitia.