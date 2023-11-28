Ngopi Bareng Milenial dan Gen Z di Sabang, Mahfud MD : Jangan Menyerah Kejar Mimpi

SABANG - Calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, melakukan sejumlah kegiatan dalam kampanye hari pertama di Sabang, Aceh, Selasa (28/11/2023). Mahfud menyempatkan waktunya untuk ngopi bareng dan berdiskusi dengan generasi millenial dan gen Z.

Pertemuan Mahfud dengan anak-anak muda Sabang digelar di sebuah warung kopi dekat Puskesmas Jaboi. Puluhan anak muda antusias hadir di sana untuk berdiskusi langsung dengan Mahfud MD.

Beberapa anak muda Aceh yang hadir di sana merupakan influencer. Selain itu, ada penyanyi muda lokal yang datang untuk bertemu Mahfud.

Mahfud MD menyelipkan pesan untuk anak muda agar bisa sukses. Dia mengingatkan agar anak muda bekerja keras dan tidak mudah menyerah mengejar mimpinya.

"Semua bisa sukses asal bekerja sungguh-sungguh. Jangan terjebak kehidupan hedonis," ujar Mahfud kepada anak muda Sabang.