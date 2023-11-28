Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kampanye Pertama di Sabang, Mahfud MD: Mari Kita Bangun Aceh Sesuai Jati Dirinya yang Agamis

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:41 WIB
Kampanye Pertama di Sabang, Mahfud MD: Mari Kita Bangun Aceh Sesuai Jati Dirinya yang Agamis
Mahfud MD di Sabang/Foto: Rifqi
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan bahwa ia ingin membangun Aceh sesuai dengan jati dirinya yang agamis.

Hal tersebut ia ungkap saat melakukan kampanye pertamanya di ujung paling barat Indonesia yakni di Pulau Sabang. Tepatnya di Taman Pasi Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, Selasa (28/11/2023).

 BACA JUGA:

"Mari sekarang kita bangun Aceh sesuai denagn jati dirinya yang sangat agamis," kata Mahfud.

Lebih lanjut, pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo itu mengatakan bahwa agama islam yang berkembang di Aceh adalah agama yang penuh kedamaian.

 BACA JUGA:

"Dan agama Islam yang dikembangkan di Aceh adalah agama yang penuh kedamaian, cinta kemanusiaan, penuh persaudaraan sesuai yang diajarkan oleh agama Islam, sekian, Merdeka!," ucapnya.

Sebelum menyampaikan hal tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud memiliki program unggulan untuk para guru ngaji.

Program unggulan itu, kata Mahfud, akan mendata secara cermat jumlah guru ngaji di Aceh dan menyediakan dana untuk mereka.

