Didukung Jamaah Mafia Sholawat, Mahfud MD: Saya Sangat Hargai

PASURUAN - Calon wakil presiden (Cawapres) 2024, Mahfud MD mengaku bahagia sekaligus mengapresiasi kepada KH Mohammad Ali Shodiqin atau Gus Ali Gondrong yang rutin menggelar sholawat kebangsaan di berbagai daerah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat memberikan sambutan secara daring dalam acara Sholawat Kebangsaan bertajuk "Martopuro Pasuruan Bersholawat Menjemput Ganjaran dan Keberkahan untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD Bersama KH Muhammad Ali Shodiqin" di Lapangan Puntir Martopuro, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (25/11/2023).

"Saya mengucapkan turut bergembira adanya sholawat kebangsaan yang dipimpin oleh Gus Ali Sodiqin yang lebih dikenal sebagai Gus Ali Gondrong," ucap Mahfud.

Cawapres 2024 yang diusung Partai Perindo ini mengatakan, melalui acara sholawat kebangsaan ini, diharapkan makna sholawat dan salam benar-benar bisa menciptakan kedamaian untuk bangsa ini.

"Mudah-mudahan makna sholawat dan salam ini betul-betul kita damai. Sholawat itu seperti kita tahu artinya doa biasanya, lalu salam itu artinya kedamaian seperti doa kita terus-menerus," katanya.

Mahfud menyebutkan, dirinya akan terus mendukung gerakan sholawat kebangsaan tersebut. Tak lupa, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada pasangan Ganjar-Mahfud.