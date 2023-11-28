Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mayat Pria Berlumuran Darah Ditemukan Tergeletak Depan Ruko di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |01:01 WIB
Mayat Pria Berlumuran Darah Ditemukan Tergeletak Depan Ruko di Malang
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
KOTA MALANG - Warga di simpang tiga Jalan Sasuit Tubun, Sukun, Kota Malang dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah di depan ruko. Jenazah itu ditemukan dalam keadaan penuh luka di depan ruko sebuah diler sepeda motor.

Dari informasi yang dihimpun, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dan kerap dipanggil Madi. Tetapi tidak diketahui alamat asal korban, yang ditemukan mengalami luka memar dan mengeluarkan darah dari kepalanya.

Korban ditemukan tergeletak pada Senin pagi (27/11/2023) sekitar pukul 07.15 WIB di depan ruko Yamaha Jalan A. Sasuit Tubun, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Saat ditemukan warga, kondisinya tergeletak memakai pakaian lengkap dan bersarung, serta bagian kepalanya bersimbah darah.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto membenarkan hal tersebut. Menurutnya, jenazah ditemukan tanpa identitas dengan kondisi luka di atas telinga dan pelipis.

"Iya, memang benar. Ditemukan jenazah pria tanpa identitas dengan luka di atas telinga dan pelipis," ujar Danang, dikonfirmasi pada Senin siang.

Korban dari penuturan beberapa saksi kerap dipanggil dengan Madi. Tetapi yang bersangkutan tidak memiliki identitas saat ditemukan di lokasi kejadian. Dugaannya korban meninggal akibat benturan benda keras. Namun, kepolisian masih memastikan penyebab kematiannya dengan mengirim jasadnya ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Lukanya tersebut akibat benturan benda keras. Dari informasi sementara yang kami dapat, korban biasa dipanggil dengan nama Madi. Untuk usianya, perkiraan 50 tahun lebih, korban tidak membawa kartu identitas apapun," ujar dia.

Mayat di Malang mayat pria Mayat
