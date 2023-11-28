Ayah di Lubuklinggau Cabuli Anaknya hingga Belasan Kali

LUBUKLINGGAU - Seorang ayah di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, yakni IN (37) ditangkap polisi lantaran mencabuli anak kandungnya yang masih di bawah umur CI (14). Akibat perbuatan ayahnya itu, CI kabur dari rumah, Selasa (28/11/2023).

Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha melalui Kasat Reskrim AKP Robi Sugara membenarkan penangkapan tersangka kasus tersebut.

Ia menjelaskan, tersangka ditangkap karena dilaporkan istrinya ke polisi. Korban cerita ke ibunya bahwa dirinya dicabuli ayahnya hingga 11 kali. Tak tahan dengan perbuatan ayahnya, CI kabur dari rumah dan tinggal bersama neneknya.

“Ibu korban ini curiga dengan tingkah anaknya lalu bertanya dan mengajaknya pulang ke rumah, namun korban menolak. Setelah didesak oleh ibunya, akhirnya korban bercerita bahwa ayahnya sudah merudapaksanya,” katanya.

Robi, menambahkan tersangka mencabuli anaknya sambil mengancam akan membunuh ibu dan adiknya.

Karena ancaman tersebut, CI terpaksa menuruti permintaan tersangka sembari menangis.