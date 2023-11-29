WHO Peringatkan Penyakit yang Tidak Diobati Bisa Bunuh Lebih Banyak Orang di Gaza Ketimbang Pemboman Israel

WHO peringatkan penyakit yang tak diobati bisa membunuh lebih banyak orang di Gaza ketimbang pemboman Israel (Foto: AFP)

GAZA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan penyakit yang tidak diobati pada akhirnya bisa membunuh lebih banyak orang di Gaza dibandingkan pemboman jika sistem kesehatan tidak dipulihkan.

Diare dan infeksi pernafasan tersebar luas di kalangan anak-anak di fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang penuh sesak dimana hampir 1,1 juta orang berlindung.

Pasien dengan penyakit kronis seperti kanker juga tidak menerima pengobatan.

Juru bicara WHO Dr Margaret Harris mengatakan pada konferensi pers di Jenewa bahwa penilaian terhadap tempat penampungan tersebut telah menemukan wabah penyakit menular, dengan kasus diare pada anak-anak berusia lima tahun ke atas yang jumlahnya lebih dari 100 kali lipat dari tingkat normal pada awal November.

Tidak ada pengobatan yang tersedia untuk penyakit ini, katanya, tanpa pengobatan, kondisi bayi khususnya dapat memburuk dan meninggal dengan sangat cepat.

Menurut PBB, hanya lima rumah sakit yang beroperasi sebagian di utara Gaza, wilayah yang menjadi fokus serangan darat Israel.

Delapan dari 11 rumah sakit masih berfungsi di wilayah selatan, tempat militer Israel memerintahkan warga sipil untuk melarikan diri. Hanya satu dari rumah sakit tersebut yang memiliki kapasitas untuk menangani kasus trauma kritis atau melakukan pembedahan kompleks.

“Pada akhirnya, kita akan melihat lebih banyak orang meninggal karena penyakit dibandingkan akibat pemboman jika kita tidak mampu menyatukan kembali sistem kesehatan ini,” terang Dr Harris memperingatkan, dikutio BBC.