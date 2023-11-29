Sikap Tegas RI di Sidang PBB Soal Gaza, Indonesia Tak Dapat Diam Melihat Ribuan Wanita dan Anak Tak Berdosa Meninggal

NEW YORK – Indonesia menunjukkan sikap tegas terkait situasi di Gaza di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) yang dihelat di New York, Amerika Serikat (AS).

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan beberapa pernyataan penting terkait situasi di Gaza di SMU PBB.

“Indonesia tidak dapat diam melihat ribuan perempuan dan anak yang tidak berdosa meninggal dunia. Indonesia juga tidak dapat diam melihat rumah, sekolah dan rumah sakit diratakan dengan tanah. Dan saya bertanya apakah negara-negara dunia akan tetap tinggalcdiam melihat situasi yang mengenaskan ini,” terangnya melalui siaran pers.

BACA JUGA: Netanyahu Bertekad Selesaikan Perang di Gaza agar Tak Lagi Jadi Ancaman bagi Israel

Dalam kesempatan itu, Retno juga menyampaikan upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia. Yakni antara lain menjadi salah satu co-sponsor Resolusi SMU PBB no E-10/21, bersama dengan sejumlah Menlu OKI telah melakukan juga pendekatan intensif antara lain ke negara anggota tetap DK PBB dengan melakukan kunjungan langsung ke Beijing, Moskow, London dan Prancis. Kemudian upaya serupa akan dilakukan dengan sebanyak mungkin negara.

Di depan SMU PBB, Retno juga mempertanyakan apakah yang dilakukan oleh Israel tidak melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

Menurut Retno, jika negara dunia ingin membela keadilan dan kemanusiaan, maka ada empat hal yang harus dilakukan.

Yakni, pertama, pentingnya gencatan senjata secara permanen. “Indonesia sambut jeda kemanusiaan. Namun hal ini tidak cukup. Yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata yang permanen agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan,” terangnya.