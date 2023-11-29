Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sikap Tegas RI di Sidang PBB Soal Gaza, Indonesia Tak Dapat Diam Melihat Ribuan Wanita dan Anak Tak Berdosa Meninggal

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |10:36 WIB
Sikap Tegas RI di Sidang PBB Soal Gaza, Indonesia Tak Dapat Diam Melihat Ribuan Wanita dan Anak Tak Berdosa Meninggal
Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan sikap tegas Indonesia terkait Gaza di Sidang PBB (Foto: Kemlu RI)
A
A
A

NEW YORKIndonesia menunjukkan sikap tegas terkait situasi di Gaza di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) yang dihelat di New York, Amerika Serikat (AS).

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi  menyampaikan beberapa pernyataan penting terkait situasi di Gaza di SMU PBB.

“Indonesia tidak dapat diam melihat ribuan perempuan dan anak yang tidak berdosa meninggal dunia. Indonesia juga tidak dapat diam melihat rumah, sekolah dan rumah sakit diratakan dengan tanah. Dan saya bertanya apakah negara-negara dunia akan tetap tinggalcdiam melihat situasi yang mengenaskan ini,” terangnya melalui siaran pers.

Dalam kesempatan itu, Retno juga menyampaikan upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia. Yakni antara lain menjadi salah satu co-sponsor Resolusi SMU PBB no E-10/21, bersama dengan sejumlah Menlu OKI telah melakukan juga pendekatan intensif antara lain ke negara anggota tetap DK PBB dengan melakukan kunjungan langsung ke Beijing, Moskow, London dan Prancis. Kemudian upaya serupa akan dilakukan dengan sebanyak mungkin negara.

Di depan SMU PBB, Retno juga mempertanyakan apakah yang dilakukan oleh Israel tidak melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

Menurut Retno, jika negara dunia ingin membela keadilan dan kemanusiaan, maka ada empat hal yang harus dilakukan.

Yakni, pertama, pentingnya gencatan senjata secara permanen. “Indonesia sambut jeda kemanusiaan. Namun hal ini tidak cukup. Yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata yang permanen agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement