HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu Bertekad Selesaikan Perang di Gaza agar Tak Lagi Jadi Ancaman bagi Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |10:12 WIB
Netanyahu Bertekad Selesaikan Perang di Gaza agar Tak Lagi Jadi Ancaman bagi Israel
PM Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan selesaikan perang di Gaza agar tak menjadi ancaman bagi Israel (Foto: Pool via AP)
GAZA Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan operasi militer Israel akan terus berlanjut sampai Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan misi-misi ini: Membebaskan semua sandera, melenyapkan organisasi teroris di atas dan di bawah tanah dan, tentu saja, bahwa Gaza tidak boleh kembali seperti semula – bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Negara Israel,” terangnya pada Selasa (28/11/2023) saat berkunjung ke pangkalan intelijen militer.

Dia membuat komentar tersebut sebelum pembebasan sandera terbaru pada Selasa (28/11/2023).

Netanyahu juga berjanji akan membebaskan semua sandera yang disandera Hamas "tanpa kecuali".

Netanyahu kemudian menyalahkan warga sipil di Gaza karena “melindungi teroris,” namun tidak memberikan bukti apa pun.

“Kami melihat, pada dasarnya, bahwa penduduk, warga sipil di Gaza yang berada di atas (tanah) melindungi semua teroris (yang berada di bawah tanah). Mereka membangun kota bawah tanah untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengorbankan warga sipil di atas,” katanya.

Hamas membantah bahwa mereka menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.

