Gempa M3,2 Guncang Daruba Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,2 mengguncang Daruba, Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), pukul 22.52 WIB, Rabu (29/11/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.99 LU, 128.28 BT atau 6 Km Barat Daya Daruba, Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut). Adapun gempa tersebut berkedalaman 119 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)