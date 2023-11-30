Bantu Warga, Caleg Perindo Venna Melinda Adakan Bazar Murah di Tulungagung

TULUNGAGUNG - Caleg DPR RI dari Dapil VI Jawa Timur dari Partai Perindo, Venna Melinda melakukan bazar murah sembako di Kelurahan Ngunut Tulungagung, Jawa Timur. Bazar murah diadakan di rumah Misyanto, salah satu caleg tandem Venna Melinda.

Acara yang diadakan jam 11 siang itu dihadiri ratusan warga masyarakat yang didominasi oleh ibu rumah tangga. Walaupun acara baru diadakan jam 11 siang, namun warga sudah menunggu kedatangan Venna Melinda sejak jam 10 pagi.

BACA JUGA:

Warga Blitar Antusias Senam Zumba Bareng Caleg Perindo Venna Melinda

“Ada 250 paket sembako yang dibagikan. Dengan bazar murah sembako ini warga hanya membayar Rp35 ribu dan bisa mendapatkan beras lima kilogram, minyak goreng dan gula,” ucap Venna, Rabu (29/11/2023).

Warga antusias datang ke bazar murah sehingga pantia yang hanya menyediakan 250 paket sembako tersebut harus menambah lagi.

BACA JUGA:

“Antusias warga sangat tinggi datang untuk mendapatkan sembako murah,” ucap Venna.

Sementara itu Ketua DPD Perindo Tulungagung, Agus mengatakan bahwa acara ini diselenggarakan di rumah Misyanto, salah satu Caleg Dprd Kabupaten Tulungagung.