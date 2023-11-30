Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bantu Warga, Caleg Perindo Venna Melinda Adakan Bazar Murah di Tulungagung

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |02:08 WIB
Bantu Warga, Caleg Perindo Venna Melinda Adakan Bazar Murah di Tulungagung
Caleg Venna Melinda. (Foto: Anang Agus Faisal)
A
A
A

TULUNGAGUNG - Caleg DPR RI dari Dapil VI Jawa Timur dari Partai Perindo, Venna Melinda melakukan bazar murah sembako di Kelurahan Ngunut Tulungagung, Jawa Timur. Bazar murah diadakan di rumah Misyanto, salah satu caleg tandem Venna Melinda.

Acara yang diadakan jam 11 siang itu dihadiri ratusan warga masyarakat yang didominasi oleh ibu rumah tangga. Walaupun acara baru diadakan jam 11 siang, namun warga sudah menunggu kedatangan Venna Melinda sejak jam 10 pagi.

BACA JUGA:

Warga Blitar Antusias Senam Zumba Bareng Caleg Perindo Venna Melinda 

“Ada 250 paket sembako yang dibagikan. Dengan bazar murah sembako ini warga hanya membayar Rp35 ribu dan bisa mendapatkan beras lima kilogram, minyak goreng dan gula,” ucap Venna, Rabu (29/11/2023).

Warga antusias datang ke bazar murah sehingga pantia yang hanya menyediakan 250 paket sembako tersebut harus menambah lagi.

 BACA JUGA:

“Antusias warga sangat tinggi datang untuk mendapatkan sembako murah,” ucap Venna.

Sementara itu Ketua DPD Perindo Tulungagung, Agus mengatakan bahwa acara ini diselenggarakan di rumah Misyanto, salah satu Caleg Dprd Kabupaten Tulungagung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement