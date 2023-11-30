Mantan Menlu AS dan Penerima Nobel Perdamaian Henry Kissinger Meninggal di Usia 100 Tahun

CONNECTICUT - Henry Kissinger, mantan menteri luar negeri Amerika Serikat (AS) dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian yang kontroversial meninggal dunia pada Rabu, (29/11/2023). Kissinger merupakan tokoh diplomatik AS terkemuka yang menjabat di bawah dua presiden dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam kebijakan luar negeri AS.

Kissinger meninggal di rumahnya di Connecticut, kata Kissinger Associates.

Kissinger telah aktif melewati usianya yang keseratus, menghadiri pertemuan di Gedung Putih, menerbitkan buku tentang gaya kepemimpinan, dan memberikan kesaksian di depan komite Senat tentang ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Korea Utara. Pada Juli 2023 ia melakukan kunjungan mendadak ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Pada 1970-an, ia terlibat dalam banyak peristiwa global yang mengubah zaman pada dekade tersebut ketika menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah Presiden Richard Nixon yang berasal dari Partai Republik. Upaya pengungsi Yahudi kelahiran Jerman ini membuahkan keterbukaan diplomatik dengan Tiongkok, perundingan penting mengenai pengendalian senjata AS-Soviet, perluasan hubungan antara Israel dan negara-negara tetangga Arabnya, serta Perjanjian Damai Paris dengan Vietnam Utara.

Peran Kissinger sebagai arsitek utama kebijakan luar negeri AS memudar dengan pengunduran diri Nixon pada 1974. Namun, ia terus menjadi kekuatan diplomatik di bawah Presiden Gerald Ford dan memberikan pendapat yang kuat sepanjang sisa hidupnya.

Meski banyak yang memuji Kissinger karena kecerdasan dan pengalamannya yang luas, ada pula yang mencapnya sebagai penjahat perang atas dukungannya terhadap kediktatoran anti-komunis, khususnya di Amerika Latin. Pada tahun-tahun terakhirnya, perjalanannya dibatasi oleh upaya negara-negara lain untuk menangkap atau menanyainya tentang kebijakan luar negeri AS di masa lalu.