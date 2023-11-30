Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Jamin Semua Agama Bebas Bangun Rumah Ibadah

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |00:48 WIB
Mahfud MD Jamin Semua Agama Bebas Bangun Rumah Ibadah
Mahfud MD. (Foto: Isty Maulidya)
A
A
A

TANGERANG - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan yang digelar di Universitas Buddhi Dharma, Kota Tangerang pada Rabu (29/11/2023). Dalam kesempatan tersebut, salah satu peserta seminar bertanya soal ketimpangan membangun rumah ibadah, di mana masih ada diskriminasi dan penolakan terhadap rumah ibadah agama tertentu.

Menyikapi pertanyaan tersebut, Mahfud menjawab bahwa kendala yang ada di lapangan saat ini salah satunya adalah mengenai sistem perizinan dari masyarakat setempat yang masih berbasis pemungutan suara. Hal tersebut bisa saja menjadi bias karena bukan berdasarkan musyawarah.

BACA JUGA:

Penghormatan untuk Para Aulia, Mahfud MD Ziarah ke Makam Ulama di Sabang Aceh 

"Pembangunan rumah ibadah itu memang butuh izin. Kalau sekarang izin pakai tanda tangan setuju atau tidak sudah tidak relevan. Harusnya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) itu yang sedang kita susun sekarang," jawab Mahfud.

Mahfud juga menjamin bahwa pemeluk agama apapun bisa bebas membangun rumah ibadah tanpa ada gangguan dari pihak lain. Pembangunan rumah ibadah ini juga salah satu hal yang dilindungi oleh aturan Pemerintah, sebagai bagian dari menjaga keberagaman di Indonesia.

BACA JUGA:

Platform Gotong Royong Rakyat, Terobosan TPN Ganjar-Mahfud Galang Dana Massal di Pilpres 2024 

"Kalau orang beribadah itu pasti baik, agama apapun pasti baik, karena setiap agama dalam substansi peribadatnya itu mengatur agar berbuat baik terhadap sesama," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement