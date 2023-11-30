Gempa M3,7 Guncang Naganraya Aceh

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang Naganraya, Aceh. Gempa terjadi pulul 03.27 WIB Kamis 30 Novemver 2023. Informasi gempa bumi disampaikan qkun resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG melaporkan tepat lokasi gempa terjadi di 4.54 LU, 96.46 BT atau 37 Km Timur Laut Kabupaten Naganraya, Provinsi Aceh. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km

"Gempa Magitudo 3.7 dengan 37 km Timur Laut Kabupaten Nagaraya, Aceh," tulis BMKG di akun X.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)