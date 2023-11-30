Konsolidasi TPD, Ganjar Pranowo Optimistis Menang di Papua Selatan

MERAUKE - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Papua Selatan terkait pemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dalam pertemuan yang digelar di Merauke, Papua Selatan, Rabu (29/11/2023), Ganjar membahas sosialisasi program kerja hingga teknis pencoblosan pada Pilpres 2024. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Ganjar menyebut banyak masyarakat yang perlu diberikan pengetahuan secara teknis.

"Tidak semua masyarakat paham bagaimana mencoblos surat-suara seperti apa, ini penting. Partai pengusung mesti mengambil ambil inisiatif dan relawan juga bisa membantu. Maka saya sampaikan bawa sampel, contoh surat suara buat simulasi, bawa proyektor agar orang bisa melihat," kata Ganjar, dalam keterangannya.

Ganjar juga mengajak TPD dan sukarelawan terus menyosialisasikan visi-misinya, serta menyerap aspirasi masyarakat agar program kerja bisa sesuai kebutuhan masyarakat.

Ganjar menuturkan aspirasi dari TPD akan diusulkan kepada TPN, sehingga bisa dirumuskan menjadi sebuah program kerja.

"Itulah saya sampaikan kalau ketemu masyarakat sampaikan programnya Ganjar-Mahfud, sekaligus dengarkan aspirasi mereka. Nah setelah mereka dapat aspirasi, kami minta masukan ke TPD dan masukkan ke pusat lewat aplikasi yang kita miliki," ucap Ganjar.

"Harapan kita, kita bisa menyerap. Karena ujung-ujungnya dari proses ini adalah mereka mau hidup yang lebih baik," lanjut Ganjar.