Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Konsolidasi TPD, Ganjar Pranowo Optimistis Menang di Papua Selatan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |12:48 WIB
Konsolidasi TPD, Ganjar Pranowo Optimistis Menang di Papua Selatan
Konsolidasi TPD, Ganjar Pranowo yakin menang di Papua Selatan. (Ist)
A
A
A

 

MERAUKE - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Papua Selatan terkait pemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dalam pertemuan yang digelar di Merauke, Papua Selatan, Rabu (29/11/2023), Ganjar membahas sosialisasi program kerja hingga teknis pencoblosan pada Pilpres 2024. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Ganjar menyebut banyak masyarakat yang perlu diberikan pengetahuan secara teknis.

"Tidak semua masyarakat paham bagaimana mencoblos surat-suara seperti apa, ini penting. Partai pengusung mesti mengambil ambil inisiatif dan relawan juga bisa membantu. Maka saya sampaikan bawa sampel, contoh surat suara buat simulasi, bawa proyektor agar orang bisa melihat," kata Ganjar, dalam keterangannya.

Ganjar juga mengajak TPD dan sukarelawan terus menyosialisasikan visi-misinya, serta menyerap aspirasi masyarakat agar program kerja bisa sesuai kebutuhan masyarakat.

Ganjar menuturkan aspirasi dari TPD akan diusulkan kepada TPN, sehingga bisa dirumuskan menjadi sebuah program kerja.

"Itulah saya sampaikan kalau ketemu masyarakat sampaikan programnya Ganjar-Mahfud, sekaligus dengarkan aspirasi mereka. Nah setelah mereka dapat aspirasi, kami minta masukan ke TPD dan masukkan ke pusat lewat aplikasi yang kita miliki," ucap Ganjar.

"Harapan kita, kita bisa menyerap. Karena ujung-ujungnya dari proses ini adalah mereka mau hidup yang lebih baik," lanjut Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement