Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di DIY

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan agar warga meWaspadai Potensi hujan sedang – lebat di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul bagian Timur dan Barat, Kulon Progo bagian Utara, serta Gunungkidul bagian Utara dan Timur di hari Kamis (30/11/2023)

Secara umum kondisi cuaca di DIY di pagi hari bakal berawan. Siang – Sore hari ada potensi hujan sedang – lebat di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul bagian Timur dan Barat, Kulon Progo bagian Utara, serta Gunungkidul bagian Utara dan Timur.

Malam hari bakal berawan dan Jumat (31/11/2023) dini hari akan ada potensi hujan ringan di Gunungkidul bagian Selatan dan Bantul bagian Selatan.

Suhu udara berkisar 23 - 32 °C dengan kelembapan udara 55 – 95 %. Angin bertiup Dari Barat Daya - Selatan dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara *1.25 – 2.5 m atau kategori Sedang.

(Khafid Mardiyansyah)