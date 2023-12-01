Advertisement
HOME NEWS NEWS

TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Pilpres 2024 Tanpa Isu SARA, Utamakan Adu Gagasan & Program

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |13:09 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Pilpres 2024 Tanpa Isu SARA, Utamakan Adu Gagasan & Program
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD/Foto: MNC Group
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Iwan Setiawan mengatakan semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah berkomitmen untuk agar pilpres 2024 nanti berjalan dengan aman dan damai

Menurutnya, hal itu dibuktikan penandatanganan naskah deklarasi Pemilu Damai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023) lalu.

"Ketiga pasangan capres telah berkomitmen agar bagaimana pemilu ini berjalan dengan aman dan damai," kata Iwan dalam diskusi publik yang bertajuk "Menyoal Kampanye Damai Pilpres 2024" yang diselenggarakan Indonesia Politik Review (IPR) di kawasan Ciputat, Tangerang, Kamis (30/11/2023).

Iwan menegaskan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Namun yang harus diutamakan adalah politik gagasan, adu ide, dan visi-misi untuk kemajuan Indonesia.

"Politisasi SARA dan ujaran kebencian harus dihindari ke depan, terutama di media sosial. Capres dan cawapres harus adu ide, gagasan dan konsepnya kepada masyarakat," katanya.

Terkait kampanye damai, Iwan menekankan bahwa Presiden Joko Widodo dan seluruh aparat negara harus netral dalam pemilu nanti. Menurutnya, sebagai kepala negara Jokowi tidak harus terlibat dalam kampanye atau intervensi perhelatan politik.

"Kampanye damai tanpa Jokowi. Awalnya ada indikasi atau ada banyak ulasan yg menjelaskan bahwa ada intervensi penguasaan dalam proses pemilu kali ini,' papar Iwan.

Halaman:
1 2
      
