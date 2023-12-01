Singapura dan Zurich Jadi Kota Termahal di Dunia Tahun 2023

HONG KONG - Singapura dan Zurich menduduki peringkat kota termahal di dunia tahun ini, disusul Jenewa, New York, dan Hong Kong, kata Economist Intelligence Unit (EIU) pada Kamis, (30/11/2023) sementara memperingatkan bahwa biaya global akan sangat mahal. krisis hidup belum berakhir.

Rata-rata, harga telah meningkat sebesar 7,4% tahun ke tahun dalam mata uang lokal untuk lebih dari 200 barang dan jasa yang umum digunakan, turun dari rekor kenaikan sebesar 8,1% tahun lalu namun masih "jauh lebih tinggi dibandingkan tren pada tahun 2017-2021", kata EIU dalam sebuah laporan yang dilansir Reuters.

Singapura kembali menduduki peringkat teratas untuk kesembilan kalinya dalam sebelas tahun terakhir karena tingginya tingkat harga di beberapa kategori. Negara kota ini memiliki harga transportasi tertinggi di dunia, berkat kontrol ketat pemerintah terhadap jumlah mobil. Ini juga termasuk yang paling mahal untuk pakaian, bahan makanan, dan alkohol.

Naiknya Zurich mencerminkan kekuatan franc Swiss dan tingginya harga bahan makanan, barang-barang rumah tangga dan rekreasi, kata EIU.

Jenewa dan New York berada di peringkat ketiga, sedangkan Hong Kong di peringkat kelima dan Los Angeles di peringkat keenam.