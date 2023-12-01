Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Aiman Witjaksono, Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Ingin Gestur Intimidasi Dihilangkan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |01:26 WIB
Kasus Aiman Witjaksono, Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Ingin Gestur Intimidasi Dihilangkan
Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud dampingi Aiman. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD berharap agar gesture-gesture intimidasi tidak dilakukan berkaca dari kasus yang dialami jubir TPN Ganjar Prabowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono.

Hal itu dinyatakan oleh Wakil Direktur Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Heru Muzaki, Kamis (30/11/2023) ini.

Diketahui, Aiman Witjaksono dilaporkan oleh enam orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian terkait pernyataan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahapan Pemilu 2024. Heru Muzaki mengatakan pernyataan Aiman Witjaksono terkait netralitas ASN masih dalam koridor yang wajar.

BACA JUGA:

Tim Hukum TPN Sebut Surat Panggilan Polisi Mengintimidasi Keluarga Aiman Witjaksono 

Dia mengatakan informasi yang diucapkan Aiman Witjaksono harus dilihat dalam konteks memberikan masukan dan kritikan. Hanya saja hal itu justru direspons dengan cara yang tidak seharusnya, yakni pelaporan.

Belum lagi cara pengiriman surat panggilan kepolisian yang terkesan intimidatif. Pasalnya surat panggilan dikirim ke tempat tinggal Aiman Witjaksono pada malam hari menuju pergantian hari.

"Ini jadi bikin keresahan di dalam iklim kontestasi. Saat ini hindari gesture-gesture seperti ini," saran Heru Muzaki.

BACA JUGA:

Buntut Pelaporan Aiman, Masyarakat Resah dengan Upaya Kriminalisasi Kritik 

"Ini harus dilihat sebagai gesture tindakan mengintimidasi karena (surat) diantarnya malam-malam. Kenapa tidak siang hari, apa urgensinya, kan pagi bisa diantar dan dibaca oleh Mas Aiman," tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan kekecewaan atas laporan yang diarahkan ke Aiman Witjaksono bukan hanya dirasakan oleh Tim Hukumm TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan berbagai pengacara. Kalangan masyarakat sipil juga prihatin atas tindakan pelaporan tersebut.

"Mereka sepakat ini merupakan suatu bentuk pembatasan kebebasan bicara," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement