HOME NEWS NUSANTARA

Tersangkut Tali Penambat Kapal, Pekerja Pelabuhan Bakauheni Patah Kaki

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:19 WIB
Tersangkut Tali Penambat Kapal, Pekerja Pelabuhan Bakauheni Patah Kaki
Pekerja pelabuhan patah kaki (Foto : Istimewa)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Nasib malang dialami Rusdian Fadli, pekerja di dermaga Pelabuhan Bakaheuni, Lampung Selatan. Dia mengalami patah kaki kiri usai tersangkut di tali penambat kapal.

Peristiwa itu terjadi di dermaga III Pelabuhan Bakauheni pada Kamis 30 November 2023, pukul 13.45 WIB.

Berdasarkan foto yang diterima MNC Portal, terlihat Rusdian yang masih mengenakan seragam warna birunya tergeletak di lantai. Pada bagian kaki kiri korban bengkok diduga karena patah tulang pada bagian betisnya.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Bakaheuni, AKP Firman Widyaputra Lukman membenarkan kejadian tersebut.

"Benar, peristiwa itu kemarin siang. Ada satu pekerja yang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang," ujar AKP Firman saat dikonfirmasi, Jumat (1/12).

Firman mengatakan, saat peristiwa naas itu terjadi, korban sedang bersama temannya. Saat itu, korban tersangkut tali penambat kapal yang hendak bersandar di pelabuhan tersebut.

"Korban atas nama Rusdian Fadli. Kecelakaan kerja itu terjadi di Dermaga III. Jadi pada saat tali penambat sudah terkait dengan dermaga, korban mencoba melangkahi tali tersebut namun di saat bersamaan tali itu menegang atau mengencang sehingga menyambar kaki kirinya," jelas Firman.

Halaman:
1 2
      
