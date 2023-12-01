Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Siswi SMA di Sampang Melahirkan saat Ujian, Sempat Gendong Bayinya

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:47 WIB
Kronologi Siswi SMA di Sampang Melahirkan saat Ujian, Sempat Gendong Bayinya
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A
 

SAMPANG - Dunia Pendidikan di Kabupaten Sampang Madura digemparkan dengan Siswi SMA yang melahirkan saat ujian Akhir Semester belangsung di dalam kelas.

Insiden tersebut sempat membuat gempar siswa-siswi yang lain dan berhaburan keluar kelas.

Muhammad Nurchalid guru yang menjaga ujian di ruang siswi melahirkan mengungkap kala itu dirinya sedang mengawasi kelas.

"Saya mengawasi di jam ke 2, di kelas X. Saat masuk ke ruangan suasana dan kondisi biasa saja, tak ada tanda-tanda. Bahkan, token atau tanda ujian diberikan kepada siswa suasananya juga biasa saja," ujarnya, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, berselang beberapa menit saat para siswa mulai mengerjakan ujian, tiba-tiba suasana ramai, siswa-siswi berhaburan keluar kelas.

Dirinya mencoba untuk mengkondusifkan dengan menyuruh siswa agar fokus mengerjakan ujiannya. Akan tetapi, terdengar suara tangisan bayi, sehingga dilakukan pengecekan dan ternyata siswi tersebut sudah melahirkan.

"Kondisi yang bersangkutan saat itu duduk dan menggendong bayinya," ujarnya.

Setelah mengetahui hal tersebut, dirinya mencoba memanggil guru perempuan agar segera dilakukan pertolongan. "Saya tidak tega, apalagi melihat darah," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
