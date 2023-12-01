Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pencegahan TPPO, Ganjar: Perlu Kolaborasi Pemda dan Penegak Hukum

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:29 WIB
Pencegahan TPPO, Ganjar: Perlu Kolaborasi Pemda dan Penegak Hukum
Ganjar Pranowo (Foto: Danandaya Arya Putra)
KUPANG - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menyebut perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Lembaga penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal tersebut dikatakannya, berbekal pengalaman saat menangani kasus itu saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

"Di Semarang dilatih kerja alasan akan di kirim ke salah satu tempat di Indonesia tapi ternyata trafficking TPPO maka kita handle dan ini penting partisipasi satu antara pemerintah daerah (pemda) dua penegak hukum butuh maka butuh kerja sama antara penegakan hukum dengan pemda kita siapkan shelter yang menangani," ucap Ganjar di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum'at (1/12/2023).

Dia menerangkan, pemerintah harus membuka layanan pengaduan terkait masalah TPPO ini. Agar nantinya laporan dari masyarakat bisa direspons cepat dan dapat ditanggulangi.

"Kita siapkan shelter yang menangani dan tentu laporan masyarakat maka betul-betul mesti ada satu layanan yang masyarakat bisa melapor," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
