HOME NEWS NUSANTARA

Ajak Warga Coblos Pemimpin Bisa Dipercaya, Mahdud MD: Saya Kampanye tentang Kejujuran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:26 WIB
Ajak Warga Coblos Pemimpin Bisa Dipercaya, Mahdud MD: Saya Kampanye tentang Kejujuran
Mahfud ajak pilik pemimpin yang bisa dipercaya/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pesan persaudaraan saat hadiri acara Halaqah Kebangsaan Ulama se-Provinsi Banten di Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (Malnu) Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, semua umat wajib dapat perlindungan yang sama berdasarkan konstitusi. Pesan ini harus terus didengungkan jelang Pemilu 2024. Ia pun mengajak umat Islam agar merawat demokrasi. Salah satunya, warga dapat memilih pemimpin yang bisa dipercaya.

 BACA JUGA:

"Saya tidak akan menyarankan, menyuruh, pilih siapa. Saudara nilai semua calon yang ada. Memang kebetulan saya menjadi salah satu calon. Silakan bandingkan, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa," tutur Mahfud.

Halaman:
1 2
      
