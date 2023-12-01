Bertekad Majukan Pesantren, Mahfud MD Akan Beri Subsidi Untuk Lembaga Pendidikan Islam

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urit 3, Mahfud MD merasa, keberadaan pesantren sangat penting dalam pembangunan bangsa. Ia pun memastikan, lembaga pendidikan Islam akan mendapat tempat proporsional bagi pembangunan bangsa.

"Alhamdulillah kita pastikan bahwa pesantren akan diberi tempat yang proporsional sesuai dengan peran dan fungsinya bagi pembangunan Bangsa," kata Mahfud dalam acara Halaqah Kebangsaan Ulama se-Provinsi Banten di Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (Malnu) Menes, Jumat (1/12/2023).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu pun menyatakan, dirinya akan mengupayakan untuk memajukan pesantren dengan program-program yang telah dibuat Pemerintah.

"Salah satunya bantuan subsidi untuk lembaga pendidikan Islam. Seperti bantuan gedung, labolatorium dan sebagainya. Sehingga, alumni-alumni pesantren siap meraih karir di berbagai bidang, di pemerintahan, sosial, politik, keagamaan dan sebagainya," ucapnya.

Menurutnya, sudah banyak perubahan pada pesantren. Salah satunya, lulusan pesantren kini sudah banyak tersebar sebagai pejabat di kementerian dan berbagai lembaga Pemerintahan. Padahal dulu santri dipandang sebelah mata.

"Dulu pesantren dianggap kumuh, paling jadi guru madrasah, Kementerian Agama. Sekarang di Kementerian Luar Negeri, dan di manapun sudah banyak," tuturnya.