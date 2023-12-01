Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hadiri Munas Pramuka di Aceh, Atikoh Ganjar Pranowo dapat Sambutan Hangat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |23:30 WIB
Hadiri Munas Pramuka di Aceh, Atikoh Ganjar Pranowo dapat Sambutan Hangat
Atikoh Ganjar Pranowo hadiri Munas Pramuka (Foto: istimewa)
BANDA ACEH - Siti Atikoh menghadiri acara Munas Pramuka XI yang digelar di Banda Aceh Jumat (1/12/2023). Dirinya datang dalam acara gala dinner yang berlangsung di Gedung Balai Meuseuraya Aceh.

Istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo ini datang dengan mobil warna hitam. Siti Atikoh terlihat menawan dalam balutan batik perpaduan warna orange dan hitam. Batik dengan model tunik ini dipadukan dengan rok hitam dan hijab dengan warna yang senada.

Ketika turun dari mobil, dirinya langsung memaerkan senyum manisnya. Tidak heran jika warga yang ada di sana ikut turut menyambutnya dengan hangat. Banyak warga yang langsung mengerubungi Siti Atikoh. Semuanya turut bersalaman dan sedikit berbincang-bincang.

Bahkan sambutan hangat ini diberikan juga oleh warga yang tidak bisa langsung masuk ke dalam tempat acara. Semua mata tertuju pada sosok Siti Atikoh.

Tidak berlama-lama berada di pelataran Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Siti Atikoh langsung kembali melanjutkan perjalanannya menuju tempat makan malam. Sepanjang perjalanan tersebut, senyum Siti Atikoh tidak luntur sama sekali. Beliau membalas satu per satu sapaan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya.

