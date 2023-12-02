Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pemotor Pecahkan Kaca Mobil di Bogor, Polisi Lakukan Penyelidikan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |10:56 WIB
BOGOR - Beredar video di media sosial aksi pemecahan kaca mobil oleh pemotor di wilayah Ciseeng, Kabupaten Bogor. Polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mencari pemotor tersebut.

Dalam video beredar, tampak pemotor berboncengan mengejar mobil di depannya. Pemotor yang belum diketahui identitasnya itu terlihat emosi terus tancap gas berusaha untuk mendekat ke arah mobil.

Tak lama, pemotor mengeluarkan tongkat besi yang langsung diarahkan ke bagian kaca belakang mobil hingga pecah. Menyadari hal itu, pengemudi mobil memutar balik untuk mengejar pemotor tersebut.

Terpisah, Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan mencari pemilik dari mobil yang menjadi korban.

"Pemilik mobil DB asal Jakarta Selatan," kata Sularso dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).

Dari hasil klarifikasi korban, peristiwa itu terjadi pada Selasa 28 November 2023. Yang mana, antara korban dengan pemotor dalam video tidak saling kenal.

"Dalam tayangan video viral para pelaku mengikuti kendaraan korban dan pada akhirnya salah satu dari pelaku pengendara motor melakukan pengrusakan dengan memukul kaca mobil korban menggunakan besi dan melarikan diri," jelas Sularso.

