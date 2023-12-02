Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menteri Basuki Instruksikan Optimalisasi Infrastruktur Pengendali Banjir Kota Semarang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |12:35 WIB
Menteri Basuki Instruksikan Optimalisasi Infrastruktur Pengendali Banjir Kota Semarang
Menteri Basuki instruksikan optimalisasi infrastruktur pengendali banjir Kota Semarang. (Foto: dok Kementerian PUPR)
A
A
A

SEMARANG - Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan agar pengoperasian infrastruktur pengendali banjir di Kota Semarang dioptimalkan.

"Saat ini sedang kami lakukan perbaikan beberapa pompa di Rumah Pompa Kali Sringin dan Kali Tenggang. Ditargetkan selesai seluruhnya pada 5 Desember 2023. Sementara ini difungsikan juga 11 unit pompa portabel (mobile)," kata Menteri Basuki usai meninjau sejumlah rumah pompa di Kota Semarang, Jumat (1/12/2023).

"Dari 11 pompa portable, sebanyak empat unit ditempatkan di Kali Tenggang, dua unit di Kali Sringin, tiga unit di Kali Terboyo dan sisanya tersebar di beberapa titik," ujar Menteri Basuki.

Menurutnya, perbaikan pompa di Kali Sringin dan Kali Tenggang memang merupakan bagian dari operasi dan pemeliharaan, karena pompa tersebut sudah beroperasi cukup lama dari 2018.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginstruksikan agar pengoperasian infrastruktur pengendali banjir di Kota Semarang dioptimalkan. (Foto: dok Kementerian PUPR)

Selain perbaikan pompa dan pengerahan pompa portabel, Menteri Basuki menyebutkan Kementerian PUPR juga telah menyiapkan rencana pengendalian banjir jangka panjang di Kota Semarang dengan mengoptimalkan Rumah Pompa Waru, Kandang Kebo, sera Kolam Retensi dan Rumah Pompa Muktiharjo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189920//gubsu_bobby_nasution_lepas_sambut_pangdam_ibb-bzuj_large.jpg
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/298/3189699//peluncuran_ready_to_cook_series_di_ranch_market_palazzo_plaza_senayan-1tQK_large.jpg
Rayakan Libur Nataru bersama Ready to Cook Series dari Meat and Livestock Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement