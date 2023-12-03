Tahanan Palestina yang Dibebaskan Ungkap Penyiksaan di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diancam Diperkosa

RAMALLAH - Tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel mengatakan bahwa para penjaga melakukan pelecehan dan hukuman kolektif beberapa minggu setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Mereka menceritakan bahwa mereka dipukul dengan tongkat, diberangus anjing, dan pakaian, makanan serta selimut mereka dirampas.

Seorang tahanan perempuan mengatakan dia diancam akan diperkosa, dan penjaga dua kali melepaskan gas air mata terhadap para tahanan di dalam sel.

BBC berbicara kepada enam orang, semuanya mengatakan mereka dipukuli sebelum keluar dari penjara.

Palestinian Prisoners Society mengatakan beberapa penjaga diduga mengencingi tahanan yang diborgol. Dan enam tahanan telah tewas dalam tahanan Israel dalam tujuh minggu terakhir.

Israel mengatakan semua tahanannya ditahan sesuai hukum.

Mohammed Nazzal yang berusia delapan belas tahun adalah salah satu dari mereka yang dibebaskan oleh Israel minggu ini, sebagai ganti atas pembebasan perempuan dan anak-anak Israel yang disandera oleh Hamas di Gaza.

Dia telah ditahan di Penjara Nafha tanpa dakwaan sejak Agustus, dan mengatakan dia tidak tahu mengapa dia ditangkap.

Di rumahnya di Desa Qabatiya, dekat Jenin di Tepi Barat yang diduduki, Mohammed duduk diapit oleh barisan kerabat laki-laki, kedua tangannya diperban dengan kuat, diangkat di depannya dengan kaku seperti petinju, ujung ibu jarinya mengintip ke luar.

Dia mengatakan bahwa 10 hari yang lalu penjaga penjara Israel datang ke selnya dengan mikrofon dan pengeras suara, dan mencoba memprovokasi para tahanan dengan bertepuk tangan dan meneriakkan nama mereka.