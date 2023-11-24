Siapa Tahanan Palestina yang Akan Dibebaskan Israel?

GAZA - Jeda kemanusian dalam konflik di Jalur Gaza sudah mulai dilakukan. Selanjutnya adalah pertukaran antara tahanan Israel dengan Hamas. Rencananya, pertukaran akan dilakukan, Jumat (24/11) waktu setempat.

Sesuai kesekapatan awal, akan ada pertukaran 50 tahanan Hamas akan ditukar dengan 150 rakyat Palestina yang ditawan di tahanan tahanan zionis Israel. Jumlah yang dibebaskan bisa saja meningkat pada tahap kesepakatan selanjutnya. Sebab Israel telah merilis daftar nama 300 orang yang ditangkap antara 2021 dan 2023 untuk dipertimbangkan sebagai pertukaran tawanan.

Dalam dokumen yang dirilis oleh Kementerian Kehakiman Israel memperlihatkan ada 123 anak di bawah usia 18 tahun dalam daftar tersebut, termasuk seorang wanita berusia 18 tahun. Wanita remaja itu ditahan karena dianggap melakukan 'penghasutan di Instagram'.

Sedangkan tahanan lainnya ditangkap karena berbagai dugaan kejahatan seperti pembakaran dan pembuatan senjata. Tahanan Palestina termuda yang diperkirakan akan dibebaskan berusia 14 tahun, bergabung dengan tahanan lain yang telah ditahan namun belum dihukum.

Seperti dikutip dari Arabnews, sejak 7 Oktober 2023, Hamas telah menangkap 239 warga Israel, termasuk personel militer berpangkat tinggi. Tawanan itu akan ditukar dengan warga Palestina yang dipenjara Israel.