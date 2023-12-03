Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Saat Ganjar Pranowo Terpukai Tarian Kuda di Pulau Rote

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |04:05 WIB
Saat Ganjar Pranowo Terpukai Tarian Kuda di Pulau Rote
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

PULAU ROTE - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo terpesona dengan tarian kuda yang ditampilkan dalam acara tradisi Hus, di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain saat bersafari di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (2/12/2023).

Kedatangan Ganjar dalam rangka kampanye Pemilu 2024 itu langsung disambut warga dan para joki. Mereka mengenalkan kudanya masing-masing kepada Ganjar. Suasana semakin meriah, karena mereka tampil di hadapan Ganjar.

"Inilah kekayaan Indonesia yang tidak ternilai. Budaya turun-temurun yang sampai saat ini masih dilestarikan masyarakat. Ini keren," ujar Ganjar.

Sekedar informasi, tradisi Hus adalah praktik budaya yang telah lama dan turun-temurun dilakukan oleh masyarakat setempat. Sekilas, tradisi ini seperti pacuan kuda, namun sebenarnya, lebih pada tarian berkuda. Di mana kaum lelaki menunggang kuda secara massal.

Mereka menghias kudanya dengan bendera, kain adat dan asesoris yang dekoratif lainnya. Para joki juga mengenakan busana adat Rote, lengkap dengan topi khasnya, Ti'ilanga.

Menurutnya, budaya yang ada di daerah bukan hanya sebagai identitas bangsa, namun bisa menjadi potensi wisata. Seperti yang Ganjar saksikan secara langsung di Pulau Rote yang memiliki tradisi Hus.

"Ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Saya kira Rote punya itu," ujar Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
