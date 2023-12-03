Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Pagi Ini, Tinggi Letusan 800 Meter

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pagi ini, Minggu (3/12/2023) pukul 06.26 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan teramati 800 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Minggu, 03 Desember 2023, pukul 06:26 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 800 m di atas puncak (± 957 m di atas permukaan laut),” tulis Tim Pos Pengawas Gunung Anak Krakatau, Anggi Nuryo Saputro dari laman resmi PVMBG, Minggu (3/12/2023).

Sementara itu, Anggi melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 70 mm dan durasi 28 detik.