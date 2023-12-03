Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Majukan UMKM, Relawan Ganjar Latih Warga Maksimalkan Medsos untuk Promosi Usaha

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |14:07 WIB
Majukan UMKM, Relawan Ganjar Latih Warga Maksimalkan Medsos untuk Promosi Usaha
Relawan Ganjar gelar pelatihan untuk majukan UMKM. (Foto: Dok Ist)
LOMBOK TIMUR - Sukarelawan Srikandi Ganjar melanjutkan program bermanfaatnya kepada masyarakat di sejumlah daerah. Kali ini, mereka mengadakan pelatihan fotografi dan videografi bersama masyarakat yang ada di Desa Songkak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Korwil Srikandi Ganjar NTB Yuni Eka Fitri mengatakan kehadiran media sosial sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan profit UMKM.

"Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum teredukasi akan pentingnya pemanfaatan media sosial terhadap usahanya," ujar dia dalam siaran persnya, Minggu (3/12).

 BACA JUGA:

Melihat realita tersebut Srikandi Ganjar NTB mencoba menyelenggarakan kegiatan "Pelatihan Fotografi dan Videografi" di Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

"Pelatihan itu bertujuan agar masyarakat dapat memahami cara membuat konten foto dan video yang menarik untuk dipublish di media sosial," ujar dia.

Yuni mengatakan, mayoritas penduduk Indonesia memiliki media sosial, karena itulah peluang usaha di dalamnya cukup besar.

Dia juga mengatakan tidak hanya anak muda yang perlu memiliki media sosial melainkan orang dewasa juga perlu belajar cara penggunannya.

 BACA JUGA:

Dalam pelatihan itu, pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berusaha memperkenalkan beberapa software yang akan digunakan dalam proses editing foto dan video.

"Kemudian pemateri memberikan materi sekaligus mencontohkan bagaimana cara mengambil gambar yang baik. Selanjutnya masing-masing peserta mencoba mempraktekan materi yang telah dijelaskan," beber Yuni.

Kemudian pemateri menjelaskan beberapa kegunaan tools dalam aplikasi editing gambar di ponsel. Beberapa tools yang dijelaskan antara lain cara menambahkan teks, menambah kecerahan gambar, memotong gambar dan lain sebagainya.

"Selanjutnya pemateri menjelaskan cara mengoperasikan aplikasi editing video di smartphone. Beberapa teknik yang dijelaskan di antaranya cara memotong bagian video, menambahkan efek, menambahkan musik, dan lain sebagainya," kata dia.

Halaman:
1 2
      
