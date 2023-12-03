Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiba di Kendari, Warga Sambut Ganjar dengan Salam Tiga Jari

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |15:23 WIB
Tiba di Kendari, Warga Sambut Ganjar dengan Salam Tiga Jari
Ganjar Pranowo di Kendari. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

KENDARI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023) siang. Setibanya di sana, Ganjar disambut hangat oleh warga berbagai elemen.

Adapun warga yang menyambut Ganjar erdiri dari tukang becak, pemulung hingga pedagang ikan. Mereka nampak antusias menyambut mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Sambutan bermula kala mobil iring-iringan Ganjar tiba sekitar 15.25 WITA. Dengan kenakan kemeja hitam, Ganjar langsung turun dari mobil dan langsung menyapa warga.

 BACA JUGA:

Para warga yang mengenakan kaos bergambang pasangan Ganjar-Mahfud langsung menyanbut Ganjar. Pekikan Ganjar Presiden pun menggema di halaman Hotel Claro, Kendari.

"Ganjar Presiden. Ganjar Presiden," seru warga.

Bahkan, warga yang hadir turut melayangkan salam tiga jari sebagaimana simbol nomor urut Ganjar di Pilres 2024.

"Salam tiga jari," seru warga.

 BACA JUGA:

Dengan ramah dan tersenyum, Ganjar merespon sambutan hangat para warga.

"Terima kasih semuanya," timpal Ganjar.

Dalam kunjungan ke Kendari, Ganjar akan menghadiri sejumlah kegiatan. Salah satunya, melakukan dialog dengan masyarakat di sekitar Hotel Claro, Kendari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement