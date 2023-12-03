Tiba di Kendari, Warga Sambut Ganjar dengan Salam Tiga Jari

KENDARI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023) siang. Setibanya di sana, Ganjar disambut hangat oleh warga berbagai elemen.

Adapun warga yang menyambut Ganjar erdiri dari tukang becak, pemulung hingga pedagang ikan. Mereka nampak antusias menyambut mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Sambutan bermula kala mobil iring-iringan Ganjar tiba sekitar 15.25 WITA. Dengan kenakan kemeja hitam, Ganjar langsung turun dari mobil dan langsung menyapa warga.

Para warga yang mengenakan kaos bergambang pasangan Ganjar-Mahfud langsung menyanbut Ganjar. Pekikan Ganjar Presiden pun menggema di halaman Hotel Claro, Kendari.

"Ganjar Presiden. Ganjar Presiden," seru warga.

Bahkan, warga yang hadir turut melayangkan salam tiga jari sebagaimana simbol nomor urut Ganjar di Pilres 2024.

"Salam tiga jari," seru warga.

Dengan ramah dan tersenyum, Ganjar merespon sambutan hangat para warga.

"Terima kasih semuanya," timpal Ganjar.

Dalam kunjungan ke Kendari, Ganjar akan menghadiri sejumlah kegiatan. Salah satunya, melakukan dialog dengan masyarakat di sekitar Hotel Claro, Kendari.